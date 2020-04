Johnny Herrera tras la muerte de su madre: La gente no entiende lo que es este virus

El portero de Everton, Johnny Herrera, entregó un crudo relato de los momentos que vivió cuando supo que su madre estaba grave tras contagiarse de coronavirus e hizo un llamado a cuidarse.

En conversación con La Tercera, el meta dijo que "la gente todavía no entiende. A uno no le cae la teja hasta que le toca. Es así. Yo ya había dicho que tenía miedo por mi mamá y mi hijo. La gente no entiende lo que es este virus".

"Yo no he visto a mi hijo y a mi señora desde la madrugada que me fui a Temuco. Y cumpliré todo a cabalidad porque no quiero ser ningún pequeño riesgo para nadie. Esto está empezando en Chile. De acá a cuando pase el invierno será duro, será difícil", apuntó.

A su vez, el ex Universidad de Chile contó como se enteró de la mala noticia: "Estaba viendo una serie en la casa en Viña. Mi celular lo tenía en modo avión porque no falta el desubicado que llama tarde."

"Justo me caen todas las llamadas de mis parientes del sur. Llamé de vuelta y mi sobrina me dijo que mi mamá estaba grave. El doctor le dijo que tenía un uno por ciento de sobrevivir", afirmó.

Sobre su relación con ella, Herrera contó que "me dijo que en la U no le hiciera caso a hueones y que no me retirara porque me quedaban algunos años para jugar. Era una tradición pasar todos los años la Navidad con ella y la familia de Julio, mi hermano. Nos íbamos todos a la casa de mi mamá en el sur".