Johnny Herrera: Un cabro de Wanderers que en su vida le ha ganado a alguien me gritó un gol

El retirado arquero Johnny Herrera repasó una de las últimas polémicas que vivió en cancha, cuando era jugador de Everton y Santiago Wanderers logró una victoria en el clásico porteño que se jugó en el Estadio Nacional en diciembre del 2020.

De acuerdo a lo que recordó en conversación con TNT Sports, en ese partido "un cabro que no me acuerdo cómo se llama, un cabezón que juega atrás, me gritó el gol del empate 1-1, no sé ni cómo se llama... el central de Wanderers".

Tras señalarle que se trataba de Francisco Alarcón, Herrera sostuvo que "sí, ese puede ser. Este cabro en su vida le ha ganado a alguien y viene y me grita un gol. ¿compadre, qué te hice yo?, ¿le dije algo a la hermana, a la familia? No sé, me dieron ganas de tirarle un pelotazo, qué sé yo".

"Pero me acordé que por mucho menos me tiraron siete fechas y lo ocupo como ejemplo para que no lo hagan, porque los castigos son severos. Mejor morderse la lengua y aguantarse o la consecuencia para el equipo es peor", sostuvo, en relación al recordado incidente con Jorge Valdivia en un Superclásico que acabó con el meta sancionado por varios encuentros.