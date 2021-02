Johnny Herrera y opción del retiro: Depende de lo que converse con los dirigentes y mi familia

El arquero nacional Johnny Herrera, de 39 años, aseguró que evaluará su continuidad en el fútbol, advirtiendo que depende de lo que converse con la dirgencia y su familia, pues el cuerpo técnico de Roberto Sensini lo quiere.

"Ahí estamos, decididos que nos vamos a quedar en la zona. Vamos a conversar, el cuerpo técnico quiere que sigamos. Depende de lo que converse con los dirigentes y la familia", adviritó tras el triunfo sobre Huachipato a TNT Sports.

"Tuve partidos buenos y otros no tanto, voy a cumplir 40 años, no todos los días son las mismas ganas de jugar", agregó al respecto el ex Universidad de Chile.

En cuanto al cuadro azul, Herrera se refirió a las salida de Walter Montillo y Matías Rodríguez. "No fui compañero de Walter, me duele más la salida del Mati, hablé hace poquito con él. Osvaldo lo mismo, ha dejado todo por el club, me saco el sombrero. Que los ninguneen da pena. Walter lo mismo, dejó todo", cerró.