Johnny Herrera y su salida de Everton: A algunos les molestaba que hablara de la U

El arquero nacional Johnny Herrera habló de su sorpresiva salida de Everton de Viña del Mar, asegurando que su identificación con Universidad de Chile y sus comentarios sobre el cuadro laico le pudieron pasar la cuenta.

"De pronto me apuntaban por el hecho de ser tan de la U, que hasta el día de hoy no lo entiendo. A algunos les molestaba que hablara de la U, pero yo no puedo desconocer a la familia donde estuve más de 20 años", reconoció el portero a El Mercurio de Valparaíso.

De todas formas, el experimentado arquero aseguró que "me voy tranquilo, porque sé que el 90 por ciento de los partidos fueron buenos, pero la autocrítica siempre va a estar y también me equivoqué".

En cuanto a su futuro, Herrera aseguró que "me han llegado sondeos de algunos equipos. El mercado está difícil, pero tampoco me voy a ir a cualquier lugar. Me estoy dando un tiempo para pensar si sigo o no. Va a depender de las posibilidades que lleguen. La idea es ir a algún equipo a competir, no para estar ahí no más. Así que estoy aprovechando mi familia y meditando estos días".