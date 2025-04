Juvenal Olmos encendió la polémica al mandarle un DURO RECADO a su compañero Johnny Herrera

Una importante polémica se armó en el programa Todos somos técnicos de TNT Sports, ya que Juvenal Olmos dedicó un duro recado a su compañero de panel Johnny Herrera, también ídolo azul.

Esto por un ácido comentario de Herrera en una historia de Instagram, en la que aseguró que Colo Colo "no quiso" jugar el Superclásico ante Universidad de Chile, en circunstancias de que fue la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, por petición de Carabineros, la que suspendió el duelo, a raíz de los lamentables incidentes que dejaron dos fallecidos en la previa del duelo de los Albos ante Fortaleza por la Copa Libertadores 2025.

La respuesta de Juvenal Olmos a Johnny Herrera

En pleno programa, cuando estaban hablando sobre el error de Alan Saldivia de cantar contra la U en el velorio de uno de los hinchas fallecidos de Colo Colo, Juvenal Olmos aprovechó de mandarle el mensaje a Johnny Herrera.

"Alan Saldivia se equivoca rotundamente y pide disculpas, y Johnny Herrera se equivoca más. Es compañero nuestro, pero no avalo en absoluto sus declaraciones... su forma de comportarse y sus declaraciones".

"No me vendan la pomada con que 'en mi red privada digo lo que quiero'. No, las redes son parte de lo público y lo público es parte de lo privado, porque cuando inventaron las redes sociales, hicieron que tu intimidad se acabara; todo lo que tú pones externamente es parte de tu intimidad también", añadió.

"Desde ese punto de vista, reprocho absolutamente las declaraciones de mi compañero Herrera", cerró.

También entregó su posición Marcelo "Toby" Vega: "Nosotros muchas veces no estamos de acuerdo con lo que uno pueda hablar o no, pero no es el momento para hablar este tipo de cosas, ni menos burlarse. Habían fallecido dos personas, un niño de 12 y una niña de 18, por lo tanto, no era el momento".

Johnny Herrera no estaba en esta edición del programa, por lo que aún es una polémica a la que le falta su versión y contrastarla con sus compañeros in situ.