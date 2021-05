Jorge Acuña tras su estreno triunfal como DT: El debut es único e inolvidable

El ex futbolista de la Roja, la UC, la UC, entre otros y ahora técnico de Unión San Felipe, Jorge Acuña, comentó sus sensaciones luego de hacer su estreno con un triunfo al mando del elenco del Aconcagua y expresó su satisfacción por lo realizado.

"Estoy feliz, me siento contento por el triunfo y el rendimiento de los jugadores. Pueden venir muchos partidos más, pero el debut es único e inolvidable, entonces estoy feliz, orgulloso de estar junto a Nicolás Suárez, Pato Rivera, Nico González al mando de este hermoso grupo de personas que se entregó por completo", dijo Acuña a TNT Sports tras el triunfo de su equipo por 1-2 ante San Luis de Quillota.

"Más que darles una arenga les conté unas cosas que me pasaron a mí, que me siento muy orgulloso de estar al frente de este grupo y otras cosas más que no diré porque me las pueden copiar", añadió.

"Jugamos y fuimos compañeros con muchos de ellos y eso al final, en el día a día, se hace notar en las muestras de cariño y respeto mutuo que hay. Soy un convencido de que habiendo un buen grupo humano se pueden lograr cosas grandes ", complementó.

El próximo desafío del ex seleccionado chileno será este domingo como local ante Cobreloa.