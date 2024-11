Jorge Almirón dio las claves del camarín del Colo Colo Supercampeón de Chile

Jorge Almirón dio las claves del camarín del Colo Colo Supercampeón, tras levantar el segundo título consecutivo en cuatro días, cerrando una temporada soñada para el Cacique.

"Es inusual un partido como este. No lo viví nunca, pero es un triunfo y siempre sabe igual de bien. En este partido llevamos más de 200 días esperando este momento ya que es muy difícil ganar en el futbol", comenzó diciendo el estratega en la transmisión oficial, pero no fue lo único que volcó tras el pitazo final.

Almirón reveló secretos del camarín Supercampeón de Colo Colo

"Valoro el proceso que hemos hecho, desde el 11 de enero que llegué al club y en el torneo hicimos casi el 75% de los patos que es el récord de los ultimas 25 años, nos metimos por primera vez entre los ocho mejores de América, ganamos en Colombia, por primera vez en Argentina y otras cosas que valen oro para el club y mi carrera", reveló Almirón en TNT Sports.

Sobre los detalles de sus competidores, Almirón se detuvo a destacar la capitanía portada por Fernando De Paul, quien perdió a su padre hace solo días y en un gesto simbólico fue el encargado de alzar el trofeo.

"Nos acostumbramos a competir y todos dejaron el máximo por beneficio del equipo. Me tocó también perder en procesos y ahí uno se da cuenta que hay cosas que no se valoran, lo que cuesta llegar a una final y me siento en otro momento de mi vida. Quiero mucho a los jugadores, ya que jugadores como Fernando De Paul estén con nosotros, es importante como capitán, emblemático y los muchachos que están en la selección como Pavez le cedio la capitanía y el resto están muy bien, así que esto es para ellos", agregó.

El mensaje de Jorge Almirón para el Colo Colo 2025

"Los que estamos en el futbol hace mucho tiempo, sabemos que hay que empezar de cero. Es importante que ahora se despejen y descansen, estar con la familia porque aporta muchísimo estar con quienes te levantan y te apoyan, por lo que merecen disfrutar y descansar la cabeza.

En la misma línea, valoró la disposición a superar los escollos que se le presentó a su camarín y mantiene la confianza para la próxima temporada.

"Ese es el mensaje de ahora y cuando volvamos a comenzar nos debemos enfocarnos en los objetivos, tal como lo hicimos este año. Estuvimos dos veces con 10 puntos de desventaja, lo logramos y fuimos viendo relevos, rearmando y todos respondieron de excelente forma. Me siento conforme porque mis jugadores tienen mucha experiencia, siempre quieren ganar. Eso se plasma en el vestuario", cerró.