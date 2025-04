¿Parar o seguir jugando allí? Jorge Almirón dio su opinión de qué hacer en la construcción del nuevo Monumental

En el marco de las celebraciones del centenario de Colo Colo hubo un hecho que lleno de ilusión a los hinchas del equipo popular, y dice relación con la presentación del nuevo estadio Monumental, el cual tendría una capacidad de 60 mil espectadores y sería el más grande de Chile.

Aunque en la historia de nuestro fútbol existe la habitual broma que se está lleno de maquetas de estadios que no pudieron concretarse, se espera que ésta no sea una más que se sume a ese listado, y en Blanco Y Negro desean tener concretado este nuevo recinto entre el año 2028 ó 2029.

Para la construcción del recinto del Cacique existen dos posibilidades, una dice relación con cerrarlo totalmente y tenerlo operativo en dos años, y la otra con un cierre parcial y por sectores que llevaría a demorarse cuatro años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Al Aire Libre (@alairelibrecl)

Qué prefiere Jorge Almirón sobre la construcción del nuevo Monumental

El entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón, fue consultado previo al partido de la Copa Libertadores sobre cuál es su preferencia sobre el proceso de construcción, aunque inicialmente no quiso profundizar. “se presentó recién la maqueta y yo estoy pensando en Racing. No sé cuánto tiempo se puede llegar a tardar el estadio en hacerse si ya hay un proyecto consolidado. Creo que todavía están buscando inversores. Hay un montón de cosas que no tendría que responder yo”.

Aunque finalmente sí entregó su opinión respecto de lo que él considera más conveniente: “lo mejor sería para la gente, para la historia de este club, hacerlo lo antes posible. Que ya empiecen a moverse para que la gente se vaya entusiasmando”, remató el adiestrador.