Aseguran que el plantel de Flamengo quiere la salida de Sampaoli por agresión de su PF a Pedro

La prensa brasileña aseguró que el plantel de Flamengo quiere la salida del entrenador argentino Jorge Sampaoli del club tras la agresión de su preparador físico Pablo Hernández al delantero brasileño Pedro.

El hecho se produjo en la noche de este sábado, en el vestuario de los cariocas, tras la victoria del elenco de Erick Pulgar por 1-2 frente a Atlético Mineiro de Eduardo Vargas en Belo Horizonte.

Fue el periodista Venê Casagrande, quien expresó: "Ya no hay el más mínimo clima en la plantilla para la continuidad de Jorge Sampaoli en Flamengo. Jugadores indignados por la actitud del preparador físico y la forma en que el técnico argentino manejó el asunto entre bambalinas. Los jugadores esperaban una postura diferente del DT".

Não há mais o menor clima no elenco para a continuidade de Jorge Sampaoli no Flamengo. Jogadores revoltados com a postura do preparador físico e pela forma como o treinador argentino tratou o assunto nos bastidores. Jogadores esperavam uma postura diferente do comandante.