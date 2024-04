Revelan “avivada” de Sampaoli para asumir como entrenador de la Selección Brasileña

Un exintegrante de la Confederación Brasileña de Fútbol, Gilmar Rinaldi, reveló detalles del fallido arribo de Jorge Sampaoli a la selección brasileña, señalando que el técnico trasandino quiso pasarse de listo para convencer a los jugadores y obtener ventaja para ser elegido como DT.

Tras los logros que lo llevaron a ser considerado en 2018 como el principal candidato a asumir en la selección de Brasil. En ese momento, la verdeamarelha corría el riesgo de no clasificar a Rusia 2018, por lo que se buscaba desesperadamente revertir sus resultados con un entrenador de jerarquía y ahí el ex técnico de La Roja se encontraba libre tras su salida de Sevilla.

Las opiniones eran divididas al interior de la Confederación Brasileña de Fútbol, ya que por un lado la dirigencia aprobaba al argentino, mientras que otros se negaban. Los días pasaban y no se tomaba la decisión, y si bien no hubo una oferta formal, Sampaoli estaba enterado de los sondeos y quiso pasarse de listo para sumar más puntos con los jugadores, y así tener ventaja.

Recientemente Gilmar Rinaldi, quien fue clave en evitar este fichaje, contó que "a los días me enteré que Sampaoli estaba en la casa del padre de Neymar. Unos amigos me dijeron: 'Abre los ojos, algo está pasando'. Entonces le dije al presidente: 'Ni modo, este tipo no puede ser nuestro entrenador'".

"De ese nombre ni hablar", agregó, lo que llevó a que fuera descartado de inmediato. Tras semanas de incertidumbre, finalmente la selección de Brasil logró fichar a Tite, con quien lograron clasificar al Mundial 2018 y luego ganaron hasta la Copa América en 2019.

Posteriormente Jorge Sampaoli asumió la banca de la Selección Argentina, dirigiendolos en el Mundial de Rusia 2018 y que finalizó con los jugadores tomando las decisiones del equipo producto de su tibio manejo.