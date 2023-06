DT del ascenso argentino recordó desaire que recibió de Sampaoli: Me aguanté de responderle

Jorge Sampaoli vive un positivo presente junto a Flamengo en la liga brasileña, pero en medio de ese buen momento es que el exDT de la Roja fue recordado no de buena manera por un hecho que protagonizó mientras estuvo a cargo de la selección argentina.

Pablo Vico, entrenador de Brown de Adrogué del ascenso del fútbol argentino, repasó un ingrato episodio que vivió con el casildense y que también involucró a Sebastián Beccacecce, ayudante técnico en ese entonces de la "Albiceleste".

"Beccacece me invitó a jugar un amistoso contra la Selección Sub-20 y yo le dije 'mira que a lo mejor no estamos al nivel'. Él me respondió 'no hay problema, me sirve'. Hicimos un popurrí de chicos, nos ganaron 3-0 y estaba el señor (Sampaoli) con un gorrito negro de lana. Yo le hablaba y agradecía a Sebastián por habernos invitado. Él no dijo ni siquiera 'buenos días', solo 'esto no es nivel para ti, no te sirve", contó Vico en diálogo con la radio Urbana Play FM.

Así mismo, mencionó que: "Yo lo miré y Beccacece me agarró de la muñeca porque ya estaba a punto de contestarle. Por respeto, como era el técnico de la Selección Argentina, me callé la boca. Después me enteré otras cosas de él, en este ambiente nos conocemos todos".