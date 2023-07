Prensa brasileña: Flamengo despedirá a PF y quiere la continuidad de Sampaoli

La prensa brasileña aseguró que Flamengo despedirá al preparador físico, Pablo Hernández, quien agredió al futbolista brasileño Pedro, pero buscará la continuidad del director técnico Jorge Sampaoli.

Según el medio partidario Planeta do Flamengo, la dirigencia del club se reunirá con Sampaoli a las 20:30 horas de este domingo para comunicarle la situación.

⚠️| A reunião dos dirigentes do Flamengo com Sampaoli vai acontecer por volta das 20:30. A diretoria acredita que contorna a situação e o treinador fica no clube. O preparador físico vai sair.



Se o Sampaoli quiser acompanhar o preparador físico, eles vão construir uma situação… pic.twitter.com/wGqWPn8aSV