Preparador físico de Flamengo fue llevado a una comisaría tras agredir al futbolista Pedro

Pablo Hernández, preparador físico de Flamengo de Erick Pulgar, fue llevado a una comisaría tras agredir al delantero Pedro después de la victoria por 1-2 contra Atlético Mineiro de Eduardo Vargas en Belo Horizonte por el Brasileirao.

Hernández, miembro del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli, fue trasladado por policías desde el Estadio "Raimundo Sampaio", mientras en paralelo el jugador fue a hacerle una denuncia con varios compañeros como testigos.

El hecho creó evidentemente un clima negativo muy difícil de subsanar, de hecho, la prensa brasileña aseguró que el plantel no quiere la continuidad de Sampaoli en la banca del "Mengao",por como manejó la situación.

Não há mais o menor clima no elenco para a continuidade de Jorge Sampaoli no Flamengo. Jogadores revoltados com a postura do preparador físico e pela forma como o treinador argentino tratou o assunto nos bastidores. Jogadores esperavam uma postura diferente do comandante. — Venê Casagrande (@venecasagrande) July 30, 2023

Pedro se mostró también muy afectado en redes sociales por el tema: "La cobardía física se antepuso a la cobardía psicológica que he sufrido en las últimas semanas. Alguien que se cree con derecho a agredir a otro no merece el respeto de nadie. Que Dios perdone a una persona que, en pleno 2023, piense que la agresión física puede solucionar cualquier problema. Padre y madre, gracias por la educación que me diste".