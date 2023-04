Sampaoli y su arribo a Flamengo: Tengo mucha ilusión, conozco muy bien la responsabilidad

El director técnico Jorge Sampaoli entregó sus primeras palabras en Flamengo, luego de arribar este domingo a Río de Janeiro para hacerse cargo del elenco de los chilenos Arturo Vidal y Erick Pulgar.

"Vengo con mucha ilusión. Conozco muy bien la responsabilidad de venir acá. Espero que salga todo bien", dijo en una mezcla de español y portugués, en un video que compartió el "Mengao" en redes sociales.

En las imágenes también se le vio recorriendo las instalaciones del "Fla", elenco que verá esta jornada desde las tribunas ante Coritiba de Benjamín Kuscevic y en el que debutará el miércoles ante Ñublense por la Copa Libertadores.

Que possamos comemorar muitas conquistas, professor Sampaoli!



Confira mais imagens da chegada ao RJ e as primeiras palavras do novo comandante do Mengão! 🇦🇷🔴⚫ #VamosFlamengo #CRF pic.twitter.com/8L1ASwptlm