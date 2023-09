Vicepresidente de Flamengo ratificó a Sampaoli tras derrota en la Copa de Brasil

Pese a la caída contra Sao Paulo en la primera final de la Copa de Brasil, Marcos Braz, vicepresidente de Flamengo, ratificó la permanencia de Jorge Sampaoli como su entrenador, al menos hasta la revancha.

"Tenemos un partido del Campeonato Brasileño y el domingo tenemos los otros 90 minutos de la final. Flamengo entiende que podemos revertir esta situación y trabajaremos para lograrlo. Por supuesto, Sampaoli será el entrenador del Morumbi", señaló en zona mixta.

"Lamentablemente, los resultados en los que creímos y trabajamos no llegaron, no van a llegar. Creo que el marco de evaluación es un poco más amplio. No creo que sea justo poner todo sólo en la cuenta de A, B o C", agregó.

"La ventaja de São Paulo es grande, pero la historia de Flamengo también lo es. Intentemos revertir esta situación" afirmó el optimista directivo.

Con contrato hasta diciembre de 2024, Sampaoli ha tenido un turbulento paso por el "Mengao", con una dolorosa eliminación contra Olimpia en octavos de final de la Copa Libertadoers y a lejanos 15 puntos del líder Botafogo en el Brasileirao. Su frustración se manifestó en el Maracaná contra Sao Paulo.