Diputada Maite Orsini confirmó relación con Jorge Valdivia: "Me resistí por harto tiempo"

La diputada Maite Orsini confirmó en las últimas horas que sostiene una relación con el exfutbolista campeón de América con La Roja Jorge Valdivia, comentando las dificultades sobre dar este paso.

Orsini dio a conocer la noticia en la revista Velvet: "Fue un proceso lento. No fue de un día para otro. Me resistí por harto tiempo a la posibilidad de tener una relación con él".

Además, añadió: "Siempre estuvo ahí para subir el ánimo, siempre con una sonrisa, con una buena cara, con un apañe. Hasta que llegó un momento en el que decidí dejar de luchar porque, al final del día, quería estar con él".

Finalmente, sostuvo que en la interna el "Mago" es distinto a lo que proyecta en los medios de comunicación: "Esa otra imagen que se muestra de él en los medios de comunicación. Yo no la conozco. No conozco a esa persona y no sé ni me corresponde hablar de cómo fue él en su vida antes de conocerme. No sé cómo era. Pero sé que todo eso que se dice de él yo nunca lo vi