Hinchas de Colo Colo criticaron a Valdivia por usar camiseta de Insaurralde en duelo ante U. de Conce

El volante de Colo Colo Jorge Valdivia fue criticado por los hinchas "albos" luego de utilizar la camiseta de Juan Manuel Insaurralde mientras presenciaba en el Estadio Fiscal de Talca el partido por la permanencia contra Universidad de Concepción, que ganó el "Cacique" por 1-0.

Valdivia, quien solo jugó 89 minutos en tres partidos en su vuelta al elenco de Macul, rindió un homenaje de Insaurralde, el que estuvo en los últimos años en el club, pero no en este compromiso, dado que su partido a Independiente es inminente.

No obstante, este gesto no gustó en los fanáticos, dado que no consideran que el argentino sea un referente del club, por lo que expresaron su molestia contra el "Mago".

Revisa las críticas de los aficionados de Colo Colo:

Hay que decirlo me dio rabia que Valdivia estuviera con la camiseta de insaurralde... como si fuera importante en la historia del albo ese wn!!! @DatosAlbos @RelatorPopular @CSD_CC_Boxeo — camilo vizcarra (@camilo_viz) February 18, 2021

Absolutamente, la muestra es la tontera de Jorge Valdivia haciendo homenaje a Chaco Insaurralde. Ambos fueron cero aporte durante el año y el Chaco fue de los que jugo para atrás cuando salió Orion y luego armo problemas con los premios.

Siguen creyéndose dueños del Club. — @Nomasjuanathan (@nomasjuanathan) February 17, 2021

La ordinariez de Valdivia de ponerse la polera de Insaurralde, saquen las vacas sagradas para que sean un equipo limpio, por lo menos en parte 🙄🙄🙄🙄 — Nicolas Escobar (@flautaverde) February 17, 2021

Valdivia con la camiseta de Insaurralde 👋😔 — Vanessa Poveda R. (@m0rrina) February 17, 2021

Y Valdivia con la polera de Insaurralde, que desastre — Sergio López (@ecko316) February 17, 2021