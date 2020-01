Jorge Valdivia fue presentado en Monarcas Morelia: Es un desafío gigante para mí

Este jueves fueron presentados los chilenos Jorge Valdivia y Martín Rodríguez como nuevos jugadores de Monarcas Morelia.

En la instancia, el "Mago" dijo que "quiero responder a las expectativas. El venir acá es una responsabilidad y un desafío gigante para mi. Espero que con el paso de los partidos pueda estar rápidamente a la altura de este desafío".

"Con la experiencia que tengo en el futbol, lo único que tengo en mente es empezar a jugar, que mis compañeros me conozcan dentro de la cancha", agregó

Por su parte, Rodríguez afirmó que "la mejor temporada en mi carrera fue en Colo Colo con Pablo Guede, voy a buscar un lugar en el equipo".

Sobre su nuevo club, el extremo dijo que "vi como jugaban en el torneo anterior y me daba cuenta que era un equipo que corría, que jugaba bien y que llegaban al arco por todos lados".

"Aparte que conozco al técnico, cuando Pablo me llamó no dudé un segundo, hablé con mi representante y le dije que me quería venir sí o sí para acá", indicó.

Mira los videos con las palabras de Jorge Valdivia y Martín Rodríguez:

“El venir acá es una responsabilidad y un desafío gigante para mi.” | @el_mago_oficial pic.twitter.com/UEp7f9Zh7h — Monarcas Morelia (@FuerzaMonarca) January 16, 2020