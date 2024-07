Han pasado más de 48 horas de consumada la eliminación de la selección chilena de la Copa América y la sensación de que el equipo nacional pudo seguir en competencia sigue existiendo.

El pésimo arbitraje del colombiano Wilmar Roldán sigue dando vueltas en la cabeza de los fanáticos nacionales y el juez cafetero es el principal acusado de mermar las posibilidades del equipo de Ricardo Gareca en el compromiso ante Canadá, que era clave para las aspiraciones de Chile de avanzar de ronda en el torneo.

Sin embargo, las decisiones que tomó el juez del partido incidieron en que La Roja no disputara en igualdad de condiciones el duelo ante el representativo norteamericano.

Jorge Valdivia repasó el arbitraje de Roldán: Nos pueden tildar de llorones, pero el robo fue evidente

Uno de los que sigue lamentando la eliminación de La Roja fue Jorge Valdivia, quien aprovechó la tribuna en su rol de comentarista en ESPN para repasar la actuación de Wilmar Roldán e indicó que el mal arbitraje ha sido generalizado en Copa América.

“No somos solo nosotros los que hemos hablado de esta situación, sino que el reclamo ha sido generalizado a nivel sudamericano e incluso a nivel mundial. Nos pueden tildar de llorones, de que estamos reclamando, pero el robo fue evidente”, dijo.

El Mago reconoció que lo sucedido en el Chile vs Canadá también hay responsabilidad de quienes manejan el VAR, por no ayudar en la toma de decisiones al juez del compromiso.

“No solo somos nosotros los de este lado los que estamos reclamando porque nos sentimos perjudicados, sino que ha sido generalizado. Cuando en una jugada, en una situación tan clara, porque no fue una jugada de interpretación, cuando no está eso, es evidente que hay un error, una falla, hay una sinvergüenzura, un robo no solo de parte de Roldán”, dijo.

“Yo lo había dicho antes del partido, acá no es solamente tema del árbitro, sino que que había que tener mucho cuidado con el VAR. Ahora se dio esta situación en contra de nosotros, hay algunas jugadas que pueden ser cuestionadas y cada uno tendrá su punto de vista, pero en la que no hay doble lectura es la jugada del codazo a Echeverria, es asquerosa”, puntualizó el exseleccionado nacional.