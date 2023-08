El duro gesto de PSG con Kylian Mbappé: Retiró su imagen del estadio

Después de dejarle fuera de la gira de pretemporada por Asia y de hacerle entrenar con el resto de los transferibles, París Saint-Germain tuvo un nuevo gesto con el delantero Kylian Mbappé.

Es así como el club de la capital francesa retiró la imagen del goleador de los carteles publicitarios en el Estadio Parque de los Príncipes, un gesto que se viralizó a través de un video en redes sociales.

Mira acá el video

👀 Removing the poster of Kylian Mbappé outside of PSG's Parc des Princes stadium. pic.twitter.com/4W2OrWdzgn