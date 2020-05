Kylian Mbappé: Mi primer ídolo fue Zidane y después Cristiano Ronaldo

El delantero francés de Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, reveló su admiración por el entrenador de Real Madrid, Zinedine Zidane, y por el astro portugués Cristiano Ronaldo.

En conversación con Daily Mirror, el campeón del mundo en Rusia 2018 dijo en relación a quiénes son sus ídolos y referentes que "primero admiré a Zidane por todo lo que hizo con la selección y después a Cristiano Ronaldo".

Sobre el estratega de los merengues, Mbappé agregó que "ha ganado muchísimo y después de tantos éxitos sigue siendo un ganador. El ha dejado huella en la historia del fútbol y yo quiero escribir mi propio capítulo en los libros de historia".

En relación a la opción de ganar el Balón de Oro, el atacante galo dijo que "estaría bien pero no me quita el sueño, no creo que tenga que ganarlo esta temporada o la siguiente, no quiero ponerme una fecha. Siempre pongo al PSG y a la selección como prioridad y los premios individuales son un bonus".

"Mi gran ambición es ganar la Champions y ser parte del PSG que gane su primera, eso sería muy especial", agregó.