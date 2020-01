Kylian Mbappé: Soy jugador de fútbol, no contador

El francés Kylian Mbappé tuvo una notabla respuesta para el estudio del observatorio CIES que lo puso por otro año como el jugador más caro del mundo, por sobre estrellas de la talla de Lionel Messi, Neymar y Mohamed Salah, entre otros.

"Soy jugador de fútbol, no contador. Hago mi trabajo, soy futbolista y quiero ayudar a mi equipo, que todo salga bien, sea o no el más caro del mundo", dijo luego de la goleada 6-1 que su club, París Saint-Germain, le propinó el miércoles a Saint-Etienne.

Además, el galo apuntó a que todavía no es momento de hablar sobre su futuro, pues "aún estamos en enero. El club está bien, tranquilo. Estamos todos en el mismo camino y no hablamos de nada que no sea lo que pasa en la cancha".