Mbappé abrió la puerta a jugar fuera de Europa: En algún momento tocará irme

Kylian Mbappé, delantero estrella de Francia y PSG, repasó los cambios los cambios y nuevos desafíos que le deparan en el futuro, que incluyó desde la posibilidad estar en los Juegos Olímpicos a tener un cambio de contiente en su carrera.

"Muchos grandes jugadores que han marcado la historia del fútbol han abandonado Europa y estamos entrando en una nueva era. Es parte del ciclo de este deporte y en algún momento también tocará irme, dijo en una entrevisa con la edición gala de la revista GQ.

"No me preocupan esos cambios. Simplemente pienso en continuar con mi carrera y seguir mi propio camino", añadió.

En relación a las especulaciones sobre su futuro, señaló: "Estamos en la era del consumo excesivo, en la que la gente espera mucho de los jugadores. He demostrado que la presión no me afecta negativamente, e incluso diría que la necesito para rendir al máximo. La presión me permite mantener el grado de excelencia necesario para jugar al más alto nivel".

Sobre un eventual llamado a París 2024, Mbappé expresó que está "en un punto de mi vida y mi carrera en el que ya no quiero forzar las cosas. Si me lo piden, me encantaría ir, pero si no es posible, lo entenderé".

"Para cualquier deportista, los Juegos son una ocasión especial. Yo ya quería ir a Tokio (2020) porque quiero ganarlo todo y grabar mi nombre en la historia de la selección francesa como un jugador que fue importante", agregó el atacante que en caso de ser llamado ocupará uno de los tres escaños del plantel para jugadores sobre los 23 años.

Por otro lado, abordó la Eurocopa de este año que jugará con Francia: "Somos uno de los equipos más esperados de este torneo y estamos preparados y confiados. Hicimos una Clasificatoria muy buena y ahora nuestro objetivo es ganar. Este año hemos perdido a grandes campeones, a jugadores importantísimos, pero al final el grupo no se ha visto afectado. Eso demuestra una verdadera cohesión y capacidad de adaptación".