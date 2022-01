Deportes La Serena sumó a Ariel Cáceres para la temporada 2022

Deportes La Serena anunció este lunes 24 de enero la contratación del ex San Luis de Quillota Ariel Cáceres, delantero de 22 años.

El extremo formado en Unión La Calera, sumó tres asistencias y una conquista en el Campeonato de Ascenso con la camiseta canaria, club al que llegó tras ser formado en Unión La Calera.

"Me considero un volante carrilero, en San Luis me tocó asumir una posición que nunca utilicé profesionalmente, y me adapté bien. Saqué buenos resultados y técnicamente creo que soy bueno y puedo dar mucho más", señaló el jugador.