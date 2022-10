Deportes La Serena también exigió que ANFP aplique las bases contra Antofagasta

Deportes La Serena, a través de un comunicado, también se sumó a las críticas por el bochorno que se vivió este sábado en el "Calvo y Bascuñán" por el partido que no pudieron disputar Antofagasta y Palestino, y exigió a la ANFP que aplique las bases del Campeonato Nacional contra los "pumas", acusando "negligencia" del equipo nortino por no pagar las deudas por el arriendo del estadio al municipio, y por no tener un recinto alternativo para disputar el encuentro.

En sus argumentos, La Serena, rival directo de Antofagasta en la pelea por no descender, remarca que no es positivo "normalizar reprogramaciones o suspensiones", y menos aún hacerlo por "motivos de fuerza mayor, como claramente no es el caso".

"No puede ser fuerza mayor no pagar las deudas con tu estadio-ciudad, más aún teniendo el plazo de semanas para buscar alternativas, sabiendo lo que estaba ocurriendo", lanzó La Serena.

En la misma línea, sostienen que lo que hizo Antofagasta fue "negligencia".

"Vergüenza nos debería causar a todos que jugadores, técnicos, trabajadores de los equipos, de los medios de comunicación, los árbitros, etc., no hayan podido entrar al estadio a trabajar. Sin contemplar el desperdicio de recursos que implicó la presencia del club visitante, arbitros, medios y por sobre todo, de los que más sufren, los hinchas", agregó el club.

Finalmente, citan el artículo 23 de las bases del Campeonato, que sanciona al club local con un resultado 0-3 y una multa de 1.000 UF para reembolsar gastos del club afectado (Palestino).

"Mil unidades de fomento que jamás alcanzarán a resarcir el daño a la imagen pública del conjunto del fútbol chileno. Esta vergüenza es indeleble y sólo puede ser en parte mitigada, jamás borrada, con un acto de remediación, que no es otro que hacer cumplir las reglas", aseveró La Serena.

Por eso motivo, concluyen: "El directorio de la ANFP debe inexcusablemente atender su obligación de aplicar el citado artículo 23".

"No hacerlo, confirma que las reglas se aplican para algunos y no para todos", cerró La Serena.