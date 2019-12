Gustavo Canales se despidió de Unión Española y anunció un "desafío diferente" en La Serena

El ex goleador tomará un puesto dirigencial en el cuadro granate.

El ex delantero Gustavo Canales se despidió este viernes de Unión Española y anunció que tomará un "desafío diferente" en Deportes La Serena.

En su cuenta oficial de Instagram, Canales, quien se desempeñaba como ayudante técnico de Ronald Fuentes, expresó su agradecimiento al cuadro hispano "por la oportunidad de compartir el día a día. Me sentí cómodo y aprendí mucho".

"Estoy tomando un desafío difernete que involucra al club que me abrió las puertas a Chile, feliz y motivadísimo parar lograr ese ansiado ascenso con Deportes La Serena. Espero poder devolver un poquito de todo lo que me diste granate!", escribió el ex delantero.

De acuerdo a información que maneja la prensa local, Canales será Gerente Deportivo, aunque no ha sido oficializado su cargo por la dirigencia del club.