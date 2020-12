Miguel Ponce: Trato de pensar que Colo Colo no es nuestro rival directo

El director técnico de Deportes La Serena, Miguel Ponce, explicó que su equipo intenta no considerar a Colo Colo como un rival directo en la lucha por la permanencia y además se refirió al complejo momento "emocional" que viven en la antesala al vital partido del martes frente al cuadro "popular", que es colista.

"Si tú me dices que mi pelea es con Colo Colo, trato de pensar que no. Colo Colo puede hacer click en los últimos partidos, te deja atrás y estás peleando con alguien que no debías", señaló con respecto al "Cacique".

"El único día en que será nuestro rival directo es cuando vamos a jugar con Colo Colo", sentenció Ponce, quie nagregó que su escuadra vive un momento "muy emocional" por pelear en la parte baja del torneo.

"Todos están haciendo el esfuerzo por sacar adelante la situación y pareciera que no va a resultar nada, y al no resultar nada empiezan dudas y desconfianzas, eso va envolviendo. Es el momento que uno vive cuando está en el fondo", complementó.

"Colo Colo tiene todas las herramientas, por eso trato de pensar que no es -nuestro rival-, pero es un momento duro y emocionalmente muy complejo", finalizó.

Colo Colo y La Serena juegan este martes a las 18:30 horas (21:30 GMT) en el Estadio Monumental.