Bayer Leverkusen oficializó a Xabi Alonso como nuevo entrenador

Xabi Alonso es nuevo entrenador de Bayer Leverkusen, club en que juega el chileno Charles Aránguiz, hasta el 30 de junio de 2024, en sustitución de Gerardo Seoane, con el que el club alemán rescindió contrato.

"Bayer 04 Leverkusen termina su relación con Gerardo Seoane. Xabi Alonso tomará las riendas del equipo con una contrato hasta el 30 de junio de 2024. La presentación del estratega español se llevará a cabo el jueves 6 de octubre en una conferencia de prensa", figura en la comunicación del equipo "de las aspirinas2.

Xabi Alonso, de 40 años, tras una exitosa etapa como jugador, entre otros en Real Sociedad, Liverpool y Real Madrid, como entrenador dirigió a la Real Sociedad B (2020-21), en la Segunda división B española.

ℹ️ #Bayer04 and Gerardo #Seoane go their separate ways. World and European Champion @XabiAlonso becomes new head coach of the #Werkself. pic.twitter.com/VBcCCWHPNJ