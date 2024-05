Vincent Kompany mantendrá su estilo valiente y agresivo como DT de Bayern Múnich

El exjugador belga Vincent Kompany fue presentado este jueves como el nuevo entrenador del Bayern Múnich hasta fines de la temporada 2027 en sustitución de Thomas Tuchel.

El nuevo jefe técnico del elenco germano aseguró en su presentación que no le asusta la presión que exista alrededor del equipo tras una temporada sin títulos y en la que uno de sus archirrivales, el Bayer Leverkusen, obtuvo el primer campeonato en su historia.

“La presión externa nunca me ha impresionado. Respeto que la gente tenga su opinión. Lo que puedo controlar es mi trabajo y a mis jugadores. Si somos los mejores, el mundo exterior nos seguirá. Pueden hacerme la pregunta de la presión 10 mil veces, pero la respuesta seguirá siendo la misma: no forma parte de mi vida”, expresó.

Mantendrá su estilo: Valiente y Agresivo

Kompany, de 38 años, manifestó además que se siente muy emocionado de conducir al Bayern y se tomará un tiempo para evaluar el estado actual de todos los jugadores de la plantel.

El que fuera capitán del Manchester City de la Liga Premier inglesa definió su estilo como valiente y agresivo, y como tal lo mantendrá durante las sesiones de entrenamiento y preparación de la próxima temporada, la que será muy importante para el club tras irse sin títulos en la recién concluida, algo que no acontecía desde 2012.

"Me gustan los jugadores que son valientes con el balón. Pero también siempre fui un jugador muy agresivo, así que me gusta que todo el equipo sea agresivo. Me gusta que el equipo también sea valiente por ser agresivo. Eso es lo que encaja con mi personalidad", comentó.

¿Cuál fue el anterior equipo de Kompany?

Procedente del Burnley inglés, recién descendido de la Liga Premier a la Championship, Kompany se sentará ahora en la banca del máximo ganador histórico de la Bundesliga, que atesora 33 cetros por apenas nueve el Nuremberg y ocho el Borussia Dortmund.