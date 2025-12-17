Colo Colo tiene una tarea importante para el 2026: los Albos deben volver a los puestos de privilegio del fútbol chileno, pero con la atenuante de que no tiene mucho dinero para reforzarse, debido a la crisis económica que está viviendo la concesionaria de Blanco y Negro.

Es por esto que hay otra gran decisión que deben tomar en el Cacique: qué hacer con los sueldos más altos del equipo, entre los que está el argentino Claudio Aquino, quien llegó con tremendo cartel desde Argentina tras ser campeón con Vélez Sarsfield, pero no pudo brillar en Macul.

😱 La decisión de Colo Colo con Claudio Aquino

Según dio a conocer el periodista Daniel Arrieta en TNT Sports, Colo Colo tomó una determinación con Aquino y esta es dejarlo en el plantel. La escuadra popular quiere jugársela con el volante ofensivo y esperan que sea una de las grandes figuras del equipo en 2026.

De todas maneras, si llega una importante oferta por el jugador, principalmente desde Rosario Central donde ha sonado en las últimas horas, esta posibilidad será analizada, aunque tendría que ser por un monto alto para generar ganancias de este fichaje.

Desde ese club lo está buscando Jorge Almirón, DT que trajo a Aquino para 2025 en los Albos, aunque ni pudo sacarle su mejor version en los meses que lo dirigió en el estadio Monumental.

📊 Los números de Claudio Aquino en Colo Colo

Claudio Aquino jugó 41 partidos en Colo Colo este 2025, con 6 goles (todos en el Campeonato Nacional) y 5 asistencias (que se reparten entre Liga de Primera y Copa Chile), todo esto en 2.957 minutos disputados.

Aquino fue uno de los mejores jugadores en pases clave en el torneo chileno, pero muchas veces la impericia de los delanteros del Cacique fueron en desmedro de que destacara más.

🏟️ Partidos: 41

⏱️ Minutos: 2.957

⚽ Goles: 6

✅ Asistencias: 5

📲 Todas las noticias de Colo Colo y Claudio Aquino las puedes encontrar al seguir y mantenerte conectado con nuestro canal de Google Discover de Al Aire Libre, donde también están las informaciones del fútbol y deporte nacional.