Una tragedia impacta al fútbol mundial: este miércoles se dio a conocer que un futbolista de Barcelona SC fue asesinado en las últimas horas, algo que llega a dejar un profundo vacío no solo en su equipo, sino que en todos los que amamos este deporte.

La terrible información fue entregada mediante un comunicado del club, en el que no se entregaron demasiados detalles y se prometió que en las próximas horas se dará a conocer cómo sus hinchas le pueden dar el último adiós. Se esperan horas de mucho pesar y emoción en el elenco del Guayas.

✝️ El futbolista de Barcelona SC que fue asesinado

Se trata de Mario Pineida, futbolista ecuatoriano que tenia 33 años y que actuaba como lateral derecho en la escuadra de Guayaquil.

Su deceso se produjo por un ataque armado en una carnicería en la mencionada ciudad, lo que se transforma en una catástrofe, en una situación que está siendo investigada por la policía y también por la Justicia de Ecuador.

Además, falleció su pareja, mientras que su madre resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial, lo que llega a completar la tragedia que tiene a todos conmocionados en el país de la mitad del mundo.

📋 El comunicado de Barcelona SC por el lamentable fallecimiento de Mario Pineida

“Barcelona Sporting Club informa, con profundo pesar, que ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineda, hecho ocurrido tras un atentado en su contra. Esta lamentable noticia nos mantiene profundamente consternados a todos quienes formamos parte de la institución, y nos enluta como familia barcelonista”.

“En las próximas horas informaremos de manera oportuna sobre los actos que se realizarán en su memoria. Por ahora, solicitamos a nuestros socios, hinchas y a la opinión pública elevar una oración por el descanso de su alma y por fortaleza para toda su familia en este momento de inmenso dolor”.

También emitieron sus condolencias los equipos Independiente del Valle, Fluminense y El Nacional, en los cuales también tuvo presencia Pineida, y donde igualmente están muy consternados por esta sorpresiva noticia que llega a enlutarlos.