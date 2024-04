El espectacular recibimiento de los hinchas al Bayer Leverkusen

Leverkusen está revolucionado y no es para menos. Por primera vez el equipo local puede ganar la Bundesliga, tras 119 años de espera.

Es por eso que los fanáticos han recibido a sus jugadores como héroes, anticipando lo que podría ser una histórica fiesta.

Revisa aquí cómo fue la llegada del Bayer Leverkusen al BayArena

🔴⚫️⏳ Bayer Leverkusen fans, ready for the big party. pic.twitter.com/mGoIj48p5F

Bayer Leverkusen fans welcome the team bus down the now aptly named Xabi-Alonso-Allee.



A historic season for #Bayer04 ⚫🔴 pic.twitter.com/72JbtRzXnY