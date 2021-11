En Brasil aseguraron que Juventude analiza rescindir contrato de Nicolás Castillo

El delantero chileno Nicolás Castillo vive un mal presente en Juventude en Brasil y la dirigencia del club está considerando seriamente terminar su vínculo con el jugador.

De acuerdo a información del periodsita Bruno Mucke, quien cubre al club Juventude para Radio Caxias, Castillo puede salir del equipo incluso antes del final del torneo brasileño.

"El delantero está 100 por ciento clínicamente, pero su nivel de intensidad está por debajo del exigido", sostuvo el periodista.

Castillo, de momento, solo ha sumado 29 minutos desde que arribó a Juventude, y en caso de terminar su periplo en tierras brasileñas, donde incluso ha recibido burlas, deberá volver a América de México, equipo dueño de su pase.

