Escándalo en Brasil: Brutal batalla de hinchas del Flamengo tras caer con Botafogo

La mezcla de la frustración por la derrota y el fuerte hedor de las bombas lacrimógenas que rodeó el Estadio Nilton Santos de Rio De Janeiro, podrían graficar lo sucedido este domingo 18 de agosto en Brasil.

Y es que la caída de Flamengo por 4-1 ante Botafogo, en unos de los clásicos cariocas con más historia en el Brasileirao pasó un segundo plano con lo ocurrido en las tribunas.

El duelo que no contó con Erick Pulgar ni en la lista de convocados, debido a una suspensión en el ámbito local, tuvo un opaco desempeño a cargo de Tite, quien vio como el "Fogão" le pasó por encima en la cancha.

Y fuera de ella un escándalo de mayores proporciones comenzó a suceder en el transcurso del complemento, cuando hinchas instalados en una de las tribunas asignadas para los visitantes pelearon entre ellos y luego, uno de los grupos enfrentados con la Policía Militar.

Hasta ahora, se reportaron algunos heridos en la capital brasileña a raíz de los golpes y problemas respiratorios a causa de los gases lacrimógenos que fueron lanzados para disipar a la masa furiosa del Mengão, por parte del personal policial.

CENAS LAMENTÁVEIS! 🚨🤕



Torcedores organizados do Flamengo brigaram entre si no meio da arquibancada do Nilton Santos. Logo depois, alguns torcedores entraram em confronto com a Polícia Militar, no setor destinado a torcida visitante. 😮‍💨#FutebolBrasileiro #Brasileirao pic.twitter.com/mysR2caXND