Flamengo fichó a un jugador de Juventus para reforzarse en Copa Libertadores

Luego de dejar en el camino a Bolívar en octavos de final de Copa Libertadores, Flamengo no pierde el tiempo con miras a los siguientes desafíos en el certamen continental.

El equipo carioca no se conforma con el Brasileirao, a pesar de estar a solo cuatro unidades de la cima, sino que quiere ir por la gloria continental tal como hace un par de temporadas, cuando el plantel era integrado por Arturo Vidal entre otras figuras.

Es por esto que la llegada del zaguero brasileño de 33 años Alex Sandro fue bombástica, ya que firmó contrato hasta diciembre de 2026, facilitado al tener el pase en su poder.

El internacional brasileño estaba buscando sumar más minutos en el cuadro italiano y a pesar de contar con más de 300 partidos oficiales en la Vecchia Signora no estaba en los planes para la temporada que acaba de comenzar en Italia.

Alex Sandro firmó este lunes 26 de agosto, pero no será el único en firmar contrato con el Mengão esta semana, ya que el otro fichaje de nivel europeo es Charly Alcáraz, proveniente de Southampton, a pesar de que en la temporada 2023-2024 también militara en Juventus con su nuevo compañero.

A cambo de 19 millones de dólares, el argentino de 21 años también se pondrá la tricota brasileña, según confirmó el periodista italiano Fabrizio Romano.

🔴⚫️🇦🇷 Charly Alcaraz will undergo medical tests as new Flamengo player on Wednesday.



Medical will take place in London and then he will travel to Brazil to sign five year contract.



Here we go 🇧🇷 pic.twitter.com/njalLC74NA