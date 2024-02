Hinchas de Fortaleza usaron bandera del Señor Barriga para burlarse de las deudas del rival

Los hinchas de Fortaleza sorprendieron con su ingenio este sábado en el duelo con Ceará en el Torneo Cearense, en el Estadio Castelao, ya que desplegaron una bandera del Señor Barriga, personaje de la serie Chavo del Ocho, para burlarse de las deudas que tiene su clásico rival.

La directiva de Ceará debe varios salarios a los jugadores del plantel y por ese motivo los fanáticos de Fortaleza usaron la imagen del icónico personaje interpratado por el actor Edgar Vivar, con el típico gesto que hacía cuando le cobraba las deudas a otro mítico personaje, el querido Don Ramón.

Torcida do Fortaleza levantou uma bandeira do Seu Barriga no clássico pra provocar o Ceará que tá com salário atrasado.



ABSOLUTE CINEMA pic.twitter.com/ac8SrjpaKk