Seis jugadores de Fortaleza terminaron heridos por ataque de hinchas rivales

Seis futbolistas del club brasileño Fortaleza resultaron heridos la noche de ayer miércoles en la ciudad de Recife en un ataque a pedradas por parte de hinchas de un equipo contrario, informaron fuentes del club.

El autobús, que trasladaba a los jugadores y al equipo técnico, fue atacado con "bombas" y piedras cuando salía del estadio Arena de Pernambuco, después de empatar con Sport, que jugaba en casa.

El equipo fue llevado "rápidamente" al hospital más próximo, donde dos de sus integrantes, el portero João Ricardo y el argentino Gonzalo Escobar, recibieron puntos debido a sendos cortes provocados por las pedradas.

Ricardo recibió un corte en la ceja, mientras que Escobar sufrió uno en la boca y otro en la ceja, así como un golpe en la cabeza por el que será sometido a un examen de tomografía, aunque el equipo informó que el argentino se encuentra "bien" y está consciente.

El lateral Dudu, los defensas Titi y Brítez, y el mediocampista Lucas Sasha también fueron alcanzados por fragmentos de vidrio.

En videos compartidos por el club, que compite en la primera división de la liga brasileña, se ve a personas agachadas y hablando por teléfono y a varios jugadores con sangre en brazos y cara.

El CEO de Fortaleza, Marcelo Paz, se dijo "indignado" por lo sucedido y aseguró que ataques como ese no "cabían" en el fútbol brasileño.

"¿Qué van a hacer las autoridades? ¿Qué va a hacer el fútbol?", se preguntó Paz en redes sociales, al compartir imágenes de Escobar estirado en una cama de hospital con un par de vendas en el rostro.

