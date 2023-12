Soteldo se disculpó con los hinchas por descenso de Santos

El futbolista venezolano Yeferson Soteldo publicó un sentido mensaje de disculpas a la afición de Santos luego del histórico descenso, consumado la pasada semana en el Brasileirao.

"Nación santista, la última semana fue de mucha reflexión después del resultado trágico. Sabemos que hablamos con ustedes y con la institución y no hay palabras que puedan confortarlos o disminuir el dolor de los hinchas", escribió en Instagram.

"Nos queda asumir a cada uno su cuota de responsabilidad por este momento y pedir perdón a ustedes por este triste capítulo en la historia de Santos", siguió.

"Intentamos y luchamos, di lo mejor de mí y me esforcé al máximo para ayudar a mis compañeros en la cancha, pero no fue suficiente y no estuvimos a la altura", expuso.

"Necesitamos reconocer los errores y aprender con ellos para que el club pueda volver al lugar que merece. Espero que el club pueda reconstruirse y lo más rápido posible seguir haciendo historia en el fútbol mundial", completó.