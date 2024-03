Viral: Hincha se durmió en pleno partido en Brasil y su imagen dio la vuelta al mundo

Una inusual situación ocurrió este fin de semana en el fútbol brasileño: Un hincha se durmió en pleno partido y fue captado por las cámaras del estadio Mineirao en Belo Horizonte, una imagen que qe viralizó en redes sociales y dio la vuelta al mundo.

Durante el partido de Cruzeiro y Uberlandia en el Torneo Mineiro, el fanático, de nombre Renan Silva, no pudo aguantarse el sueño y se quedó dormido, generando también la reacción de los hinchas que lo rodeaban en la tribuna.

El hincha contó al medio Globoesporte que se durmió porque el día anterior su jornada laboral comenzó a las 04:30 horas de la madrugada y regresó a su casa en la medianoche.

La repercusión fue surrealista. En el momento en que me desperté, todavía un poco somnoliento, no sabía lo que estaba pasando. La gente me abrazaba, decía que era famosa, que había aparecido en la pantalla, preguntaba en qué sueño estaba, todos no me creían. La gente me pidió tomarse una foto conmigo", contó el hincha dormilón al citado medio.