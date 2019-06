Carlos Valderrama criticó actuación de Matías Fernández en Junior: No se ganó el puesto

El ex jugador colombiano habló acerca del chileno en un medio de Barranquilla.

El legendario volante colombiano Carlos Valderrama destrozó el irregular paso del chileno Matías Fernández por Junior de Barranquilla, pues sostuvo que "no se adaptó" y que además tampoco se ganó su puesto.

"Anda mal, y hace cuánto no juega... no se ganó el puesto, los otros pelados -jugadores- son mejores. Matías no se ganó el puesto aquí. Tiene que ganarse el puesto", señaló al medio El Heraldo.

Además, dijo que el chileno "es un volante mixto", porque si jugaba en la selección él era el "número 8 y Jorge Valdivia era el 10".

"Era mixto, un número ocho que pegaba bien, que tenía técnica. Cómo vamos a decir que es mal jugador, por eso lo trajeron, cuando lo trajeron dije que se arregló el pastel, pero ¿qué pasó', no se adaptó", afirmó Valderrama.