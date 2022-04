Giovanni Hernández sospechó de sus jugadores por rendimientos irregulares en Colombia

El ex jugador de Colo Colo Giovanni Hernández levantó sospechas sobre la actitud y el rendimiento de los jugadores que dirige en el fútbol colombiano, Atlético FC, porque se mostraron diferentes en la derrota contra Llaneros en la Primera B.

"Algo pasó. No sé si de afuera o de adentro, pero algo pasó", señaló en la conferencia de prensa posterior al encuentro válido por la fecha 13.

"Ni es fútbol, es otra cosa. Lo que pasó con el equipo hoy es otra cosa. Tengo la corazonada, la seguridad y la certeza... esa es la verdad. Conozco los jugadores, conozco mi equipo, sé quién me da y quién no me da. Si tu estás acostumbrado a ver un jugador que te corre los 95 minutos de un partido y no te corre hoy, algo pasó. Y háblame de un jugador, hoy son todos. Si hablo de todos, algo sucedió", alertó.

"Estoy mirando a ver qué es lo que sucedió, éste no es mi equipo, algo pasó no sé si de afuera o de adentro, ustedes saben a qué me refiero. Vamos a ser sinceros, yo he sido un buen perdedor, yo siempre salgo, doy la mano y doy la cara porque esto es fútbol, es de valientes, pero hoy pasó algo", siguió.

"Ustedes saben a qué me refiero, hay algo que le ha hecho daño al fútbol, ustedes no son ningunos bobos, señores periodistas, hay algo que le ha hecho daño al fútbol", enfatizó Hernández.