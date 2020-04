Presidente de Colombia descartó que vuelva el fútbol tras el fin de la cuarentena

El presidente de Colombia, Iván Duque, puso fin a las especulaciones respecto a la posibilidad de que el fútbol vuelva una vez termine la cuarentena total en el país sudamericano, y aseguró que eso es imposible.

"No va a haber fútbol después del 27 de abril. No podemos ir a bares, conciertos, ni a ningún tipo de evento social, porque eso sirve para que el virus crezca y se nutra", expresó el mandatario en entrevista con Noticia Caracol.

"Nosotros no podemos esperar que después del 27, vayamos al estadio. No va a haber fútbol después del 27, no podemos ir a bares ni discotecas. No podemos estar en eventos de más de 50 personas o 20 personas", argumentó.

Los casos de coronavirus en Colombia ascendieron a 2.776 tras confirmar el Ministerio de Salud 67 nuevos contagios, la cifra más baja de la última semana, así como nueve fallecidos que elevan el número de víctimas mortales a 109.