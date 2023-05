¿La Champions? Hinchas bromearon por himno usado durante la coronación del rey Carlos III

Durante la coronación del rey Carlos III de Reino Unido un detalle despertó las alarmas de los fanáticos futboleros, pues una tonada de la ceremonia se les hizo altamente conocida.

Los hinchas repletaron las redes sociales por bromas ante la gran similitud entre la canción coral utilizada durante la unción del monarca con el óleo sagrado (uno de los momentos más importantes y religiosos del evento) con el himno de la Champions League Europea.

La comparación no estuvo muy lejos de la realidad, pues "Zadok the Priest" de Georg Friedrich Händel fue la inspiración para el tema del torneo internacional de clubes, compuesto por el inglés Tony Britten en 1992.

Revisa algunas de las bromas de los hinchas en la coronación británica:

#Coronation of King Charles III and Queen Camilla at Westminster Abbey on 6 May 2023 in London England.



King Charles III is anointed with holy oil during his Coronation.



The Champions League anthem aka Zadok the Priest Plays. pic.twitter.com/L58gbtHgTt