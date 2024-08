¡La mesa está armada! Ya se conoció la Fase de Liga de la Champions League 2024/25

La Champions League 2024/25, que esta temporada debuta con un nuevo formato diseñado para aumentar el atractivo de la competencia de clubes más importante del mundo. La UEFA realizó el sorteo este mediodía y presentó emocionantes duelos para esta nueva era.

Hasta el año pasado, 32 equipos se dividían en ocho grupos de cuatro, y los dos primeros de cada grupo avanzaban a los octavos de final, mientras que el tercer clasificado pasaba a la Europa League. Este formato ha sido reemplazado.

Ahora, los 36 equipos participantes competirán en una fase de liga, que sustituye a la antigua fase de grupos, ofreciendo así a cuatro equipos adicionales la oportunidad de enfrentarse a los mejores clubes de Europa. Los equipos se clasificarán en una tabla única y todos competirán en un mismo nivel.

¿Cuándo comienza la Champions League 2024/25 y cómo es el formato nuevo?

La primera fecha de la competición se disputará en miércoles y jueves iniciando el 17 de septiembre, pero luego regresará a su programación habitual de martes y miércoles. El miércoles 29 de enero se jugarán los últimos partidos de esta fase, con los 18 encuentros disputándose a la misma hora.

Cada equipo se enfrentará a ocho rivales en la Fase de Liga, con rivales distintos y no como en el anterior formato que eran seis partidos con tres equipos. Cada club disputará cuatro partidos de local y la misma cantidad en condición de visita.

Los duelos destacados de la Champions League 2024/25

Entre los duelos destacados del sorteo figura el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund, que disputaron la última final de la Champions League.

Además, el París Saint Germain tendrá una fase de liga particularmente difícil, enfrentándose al Manchester City, Bayern Múnich, Atlético de Madrid y Arsenal.

¿Cómo quedarón conformados los potes de la Champions League 2024/25?

¿En qué fecha se jugarán los partidos de la Fase de Liga de la Champions League 2024/5?