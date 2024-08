Sin fase de grupos: Así es el nuevo formato de la Champions League

Con la eliminación del Midtjylland de Darío Osorio en la fase de playoff, por primera vez en 20 años la Champions League no tendrá a ningún jugador chileno disputando, y eso que para esta temporada aumentaron el número de equipos participantes de 32 a 36.

Ese no es el único cambio que la UEFA le ha hecho al tradicional trofeo europeo, también modificaron el himno, eliminaron la fase de grupos del campeonato y ahora se jugará un extraño formato de liga.

Hoy se realizó el sorteo de la Champions y, como ha sufrido un cambio tan radical, aquí te lo explicamos en fácil para que seas todo un experto.

A new era begins.



