La UEFA aumentó el nivel de seguridad tras amenaza terrorista contra la Champions League

La UEFA informó que aumentaron el nivel de seguridad para los partidos de los cuartos de final de la Champions League que comenzarán a disputarse este martes, luego de las amenazas de ISIS de llevar a cabo ataques terroristas en los estadios donde se desarrollen dichos compromisos.

La UEFA es consciente de las supuestas amenazas terroristas realizadas contra los partidos de la Liga de Campeones de esta semana y está en estrecha colaboración con las autoridades en las respectivas sedes para que todos los encuentros se desarrollen en completa normalidad. Está previsto que todos los partidos se desarrollen según lo previsto con las medidas de seguridad adecuadas.

"La UEFA está al tanto de las supuestas amenazas terroristas realizadas hacia los partidos de la Liga de Campeones de la UEFA de esta semana y está en estrechos colaboraciones con las autoridades en los respectivos lugares. Todos los partidos están previstos para seguir adelante según lo programado con los arreglos de seguridad adecuados", señaló el periodista Rob Harris de la cadena SkySports.

El Estadio "Santiago Bernabéu" y Metropolitano Arena en Madrid, Emirates Stadium de Londres y Parque de los Príncipes en París, son los focos de la amenaza que preocupa a las autoridades españolas, británicas y francesas, respectivamente, esto luego que un afiche difundido a través de las redes sociales indicara que los cuatro estadios donde se disputarán los duelos de ida de cuartos de final del certamen europeo de clubes estaban en riesgo de ser atacados por el Estado Islámico.

UEFA statement:

“UEFA is aware of alleged terrorist threats made towards this week’s UEFA Champions League matches & is closely liaising with the authorities at the respective venues.All matches are planned to go ahead as scheduled with appropriate security arrangements in place”