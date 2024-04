¿Por qué Salzburgo jugará el Mundial de Clubes gracias al Arsenal?

Luego de la derrota del Arsenal en Múnich y su eliminación de la UEFA Champions League, un club austríaco se benefició de manera directa para participar del Mundial de Clubes en 2025.

Se trata del RB Salzburgo, que gracias a la eliminación del cuadro de Londres en los cuartos de finales del certamen europeo, ingresará "por la puerta de atrás" al Mundial que reúne a clubes de todo el mundo, tal como lo confirmó hace algunas horas, la cuenta oficial de FIFA.

Congratulations to @RedBullSalzburg on qualifying for the FIFA Club World Cup 2025! 👏



As a result of @Arsenal's elimination from the @ChampionsLeague, FC Salzburg are now assured of a spot at the tournament via Europe's rankings pathway. pic.twitter.com/CgBjxdNGMD