Simone Inzaghi: Estoy satisfecho con lo que hace el equipo, pero no con los resultados

El italiano Simone Inzaghi, entrenador de Inter de Milán, calificó el choque de cuartos de final de Liga de Campeones de este martes contra Benfica como un "partido de cabeza y corazón".

"Alternaremos fases ofensivas y defensivas. Benfica no está obsesionado con presionar y será un partido de cabeza y corazón. No tengo dudas sobre el corazón. El equipo siempre lo ha puesto en el campo. En lo que a la cabeza se refiere, no hay que pensar en episodios o mala suerte, sino mirar hacia adelante", declaró el técnico en la rueda de prensa previa.

"Es un equipo de calidad, con jugadores técnicos. Ocupan bien los espacios y todos se ayudan en el campo corriendo mucho. Solo han perdido dos partidos desde el comienzo del año, por lo que tendremos que ser buenos jugando nuestro juego", añadió.

Pese a deshacerse en halagos al combinado luso, Inzaghi lanzó una advertencia: "Benfica no ha perdido este año en la Liga de Campeones, ha marcado 28 goles y es un equipo de calidad. Pero somos el Inter, nos hemos preparado bien".

"Tenemos que hacer más, aunque no nos ayude el calendario y los tiempos apretados entre partidos. Como entrenador, estoy contento con lo que está haciendo el equipo. Claramente no estamos satisfechos con los resultados", señaló.

El técnico no podrá contar ni con el turco Hakim Calhanoglu, centrocampista titular, ni con el eslovaco Milan Skrinar, central titular, ambos lesionados.

"Son dos jugadores muy importantes, aunque también hay algunas ausencias en el Benfica. Me hubiera gustado jugarlo con los dos equipos completos", sentenció.