Tiro libre de Messi a Liverpool fue el mejor gol de la Liga de Campeones 2018-2019

El gol de tiro libre del argentino Lionel Messi en el duelo de Barcelona con Liverpool por la ida en semifinales de la Liga de Campeones fue elegido este martes como el mejor de la temporada en la competición, tras una votación de los usuarios de la página web de la UEFA.

El tanto del capitán azulgrana superó en votos a un gol de volea de Cristiano Ronaldo, de Juventus, ante Manchester United, y a un tiro a una escuadra de Arjen Robben, de Bayern de Múnich, tras regatear a varios jugadores del Benfica.

El cuarto candidato a gol del año en la 'Champions' era un tanto del también jugador de Barcelona Ivan Rakitic. El croata entró en el podio, por delante de Robben, gracias la diana desde fuera del área que logró contra Tottenham en Wembley.

- Este fue el golazo:

