Vinícius Júnior fue elegido como el MEJOR JUGADOR de la Champions League 2023/24

El delantero brasileño Vinícius Júnior fue elegido como el mejor jugador de la temporada de la Liga de Campeones 2023-2024, anunció este lunes la Asociación de Fútbol Europeo (UEFA).

Gracias a sus seis goles y cinco asistencias, el jugador del Real Madrid también encabezó el equipo ideal de la presente edición del certamen de clubes más importante del viejo continente.

✨🇧🇷 Vinícius Júnior is the 2023/24 #UCL Player of the Season 🙌 #UCLfinal

Además, el inglés Jude Bellingham y el uruguayo Federico Valverde recibieron el galardón como ‘Mejor Joven’, y ‘Mejor Gol’, respectivamente.

Bellingham anotó cuatro goles, todas ellas en la fase de grupos, y cinco asistencias en 11 encuentros, además con una altísima precisión del 90,5 por ciento de pases acertados.

Su compañero, el uruguayo Valverde recibió el premio al mejor tanto gracias a la volea que significó el 3-3 con el que el Real Madrid empató la ida de cuartos de final ante el Manchester City.

El segundo mejor fue el del brasileño del Barcelona Raphinha en la misma ronda ante el PSG, mientras que tercero se ubicó el del alemán Niclas Füllkrug, del Borussia Dortmund, en la vuelta de cuartos ante el Atlético de Madrid.

También la UEFA anunció este lunes el mejor equipo de la temporada, con presencia de cuatro jugadores del Real Madrid y del Borussia Dortmund, los protagonistas de la final el pasado sábado.

Los defensas Dani Carvajal y Antonio Rüdiger, Bellingham y Vinícius Júnior representan los colores madridistas, mientras que el portero Gregor Kobel, los zagueros Mats Hummels e Ian Maatsen y el mediocampista Marcel Sabitzer los del Dortmund.

Completan el XI ideal el volante portugués Vitinha (PSG) y los atacantes ingleses Phil Foden (Manchester City) y Harry Kane (Bayern Múnich).

👕✨ Introducing the 2023/24 UEFA Champions League Team of the Season, as selected by UEFA's Technical Observer panel.#UCL || #UCLfinal pic.twitter.com/njYgChEOoc